Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии

30 декабря Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими. В Россию из плена вернулись 150 российских военнослужащих. Украине также переданы 150 пленных.- Все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, - сообщили в Министерстве обороны РФ.Здесь отметили, что все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Среди вернувшихся на Родину - и двое военнослужащих из Бурятии. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.-Состоялся обмен пленными, в том числе двое наших ребят вернулись. Вячеслав Л., Улан-Удэ и Сергей Н. г. Гусиноозерск. Пусть все наши ребята вернутся, - написал руководитель региона в своём Telegram-канале.В минобороны отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.