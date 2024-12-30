Улан-удэнцы перед Новым годом раздают долги и расхламляют квартиры



Завершить все запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, пытаются успеть 8%. Выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год точно будут по 4% опрошенных. А 3% упомянули о традиции загадывать желание под бой курантов.



По 2% ответивших считают хорошей традицией встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.







Представители сервиса SuperJob решили узнать, какие предновогодние традиции, приметы и ритуалы есть у жителей Улан-Удэ. Большинство (19%), как выяснилось, перед праздником стремятся сделать уборку (это преимущественно женщины), ещё 15% – отдать все долги (как правило, мужчины) и по 11% – украсить ёлку и упаковать подарки.