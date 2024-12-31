До -24 похолодает в Бурятии

Последний день уходящего года в республике будет морозным
Во вторник, 31 декабря, в Бурятии сохранятся морозы. Синоптики обещают небольшой, а на побережье Байкала и в Баргузинской долине – умеренный снег.
Днём по республике – от -10 до -15, местами – до -5, а по северу – от -19 до -24 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. По южному Прибайкалью – до 15-17 м/с. Возможны позёмок, слабые метели и заносы.
В Улан-Удэ пройдёт небольшой снег. В дневное время в столице – от -10 до -12 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Последний день уходящего года в республике будет морозным
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