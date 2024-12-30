В Улан-Удэ ощутимо подорожали квартиры на «вторичке»





Свой угол в таком доме в столице Бурятии сегодня можно приобрести за 6 миллионов 499 тысяч – почти на полмиллиона дешевле, чем в новостройке (+8%).



Иркутск расположился на 13-ой строчке. Там за «квадрат» нужно выложить 133 588 рублей (+8,1%), за жильё – примерно 7 миллионов 150 тысяч (+7%), в Чите (19 место) – 127 978 (+6%) и 7 миллионов 16 тысяч (+2,7%).



За 12 месяцев квадрат подорожал в 68 городах, в 2 снизился в цене. Стоимость квартир увеличилась в 65-ти и упала в 5-ти.



По словам генерального директора «Мира квартир» Павел Луценко, во второй половине 2024-го часть спроса с рынка новостроек, где больше нет льготной ипотеки, переместилась на «вторичку».



- Этот фактор вкупе с инфляцией позволил собственникам немного поднять цены. Однако в целом спрос на недвижимость снизился и квартиру стало продать не так-то легко. Из-за этого многие владельцы снимают свои объекты с продажи и переориентируются на аренду, – подчеркнул эксперт. – Поэтому предложение в целом по стране почти не увеличилось (+3%).



В уходящем году «квадрат» подорожал на 7,9%, в 2023-ем – на 13,7%. «А в следующем мы прогнозируем ещё меньше – в пределах 5%», – заключил Луценко



Эксперты федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость жилья на вторичном рынке следом за новостройками в Подмосковье, Ленинградской области и 68 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек.За последний год она в целом по стране увеличилась. «Квадрат» в старых домах обойдётся примерно в 117 847 рублей (+7,9%), а сама квартира – в 6 миллионов 300 тысяч (+7,1%).В Улан-Удэ (12 место из 70-ти) за квадратный метр на вторичке придётся заплатить 133 878 рублей. Он наценился на 17,2%. Это повышение оказалось одним из самых заметных в стране – наряду с Краснодаром (28,6%), Сочи (20,8%), Курском (20,5%), и Набережными Челнами (16,8%).