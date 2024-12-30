30 декабря

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Жителей Бурятии начали разводить на деньги «медвежатники»

Жителей Бурятии начали разводить на деньги «медвежатники»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Между испорченными замками и объявлениями от профессиональных взломщиков нашли странную связь

Профессиональных взломщиков замков заподозрили в «разводе» людей на деньги. Такие специалисты, которых в народе частенько называют медвежатниками, приходят на помощь, если замок вдруг заело, если человек потерял ключ от входной двери и по этим – или по какой-то другой причине – не может попасть домой.

Одна из жительниц республики рассказала в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что ей тоже недавно пришлось обратиться к взломщику.

- Вышла в магазин за продуктами, закрыла квартиру на ключ. Возвращаюсь – и не могу открыть дверь. Ключ не проворачивается до конца. Сперва мне было неловко – квартира не моя, а подруги, – вспоминает анонимный автор. – В итоге она пришла и тоже попыталась открыть. Ничего не вышло. Позвала своих родственников.

Но и у близких девушки ничего не получилось. Они посоветовали вызывать профессионала.

- Поднимаем голову и около двери весит объявление о «вскрытии замков 24/7», – говорится в публикации. – Позвонили. Ждали около 30 минут и в это время начали думать, как так вышло, что замок не открывается, а на пятом этаже – в доме без лифта – появилось такое объявление. На других этажах их не было.

Нашу землячку насторожило, что объявление свежее – будто его наклеили в подъезде совсем недавно. Вскоре прибыл и мастер.

- Приезжает парень и открывает дверь отмычками менее, чем за пять минут. Берёт с нас 4500 рублей. Спросила у него, почему здесь висит это объявление, а этажом ниже – нет. Не успела договорить и он сказал: «Вы же не думаете, что это подстава?». Объяснил, что ключи какие-то не такие, потом – что вообще замок заблокировался. Так до конца и не поняли, что с ним. Конечно, были рады попасть домой, но есть странное чувство, что нас обманули, – поделилась автор поста.

Она добавила: никаких доказательств вины специалиста у неё нет и клеветать на человека не хочется. И поинтересовалась, оказывался ли кто-нибудь ещё в подобных ситуациях.

Как выяснилось, да. Одна из посетительниц паблика призналась, что после появления похожего объявления у неё в квартире тоже внезапно забарахлил замок.

- Конечно же, позвонила по этому номеру, – подчеркнула она. – Приехали и говорят сходу: «У вас замок простой – такие быстро ломаются». Подумала: «Ну был много лет и даже не думал ломаться». Ладно, быстро он всё сделал, оперативно. Видно, что опытный. Заплатила, но тоже вопросики остались. Буквально за несколько недель до этого мне всё время казалось, что кто-то замок трогает. Прислушиваюсь – тишина. А ощущение, что за дверную ручку дёргают.

- У меня была точно так же. И объявление появилось как-то «вовремя», – высказался другой подписчик.

Участники сообщества посоветовали остальным устанавливать камеры в подъездах, чтобы отслеживать, кто входит туда и выходит обратно. Кстати, жители Бурятии находят странную связь и между появлением объявлений о травле насекомых и самих ползучих созданий – в их квартирах.


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