30 декабря

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Госдумовцы от Бурятии опять оказались бесполезными

Госдумовцы от Бурятии опять оказались бесполезными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они «болтаются» в середине и хвосте итогового рейтинга парламентариев

Эксперты составили очередной, 23-й по счёту интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ. Политологи оценили коэффициент полезности каждого народного избранника в уходящем 2024 году.

Как заявили авторы исследования, осенняя сессия выдалась для нижней палаты российского парламента напряжённой. Она ознаменовалась целым рядом важнейших законодательных инициатив, послуживших основанием для некоторых движений в рейтинге.

- Особенно важно отметить передвижение депутатов по карьерной лестнице. Из списка выбыли Александр Хинштейн, ставший врио губернатора Курской области, и Евгений Первышов, который в ноябре добровольно сложил свои полномочия – его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, – подчеркнули специалисты.

Среди выбывших – и Дмитрий Хубезов. В октябре он стал министром здравоохранения и замглавы Алтая. Важнейшим событием эксперты назвали и принятие бюджета на 2025 год. На этот раз его утверждении было более публичным, хотя, конечно, как и в предыдущие годы, значительная часть статей проходила под грифом секретности.

Полезность депутатов основана на четырёх индексах – народного голосования (то есть возможности того или много народного избранника мобилизовать сторонников), активности в Госдуме (это законотворческая активность), медийности (количество упоминаний в СМИ и инфополе) и экспертном индексе работы в регионе (оценка работы парламентария на конкретной территории экспертами).

Всего в рейтинг вошли 440 госдумовцев – за исключением спикера Вячеслава Володина. Дело в том, что он как третье лицо в государстве имеет неоспоримые преимущества по сравнению со всем депутатским корпусом. Исключили из перечня и лидеров думских фракций. Все остальные – независимо от занимаемых должностей – находятся на равных условиях.

Интересы Бурятии в Госдуме представляют двое единороссов – одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов и списочник Николай Будуев, а также коммунист Вячеслав Мархаев. Самым полезным из них неожиданно оказался Дамдинцурунов – он поднялся с 273-го места на 222-ое. Будуев стал 271-ым (в предыдущем июльском рейтинге был 276-ым). Мархаев же оказался 348-ым, рванув вверх с 413-ой строчки.
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