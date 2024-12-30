Госдумовцы от Бурятии опять оказались бесполезными

Эксперты составили очередной, 23-й по счёту интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ. Политологи оценили коэффициент полезности каждого народного избранника в уходящем 2024 году.Как заявили авторы исследования, осенняя сессия выдалась для нижней палаты российского парламента напряжённой. Она ознаменовалась целым рядом важнейших законодательных инициатив, послуживших основанием для некоторых движений в рейтинге.- Особенно важно отметить передвижение депутатов по карьерной лестнице. Из списка выбыли Александр Хинштейн, ставший врио губернатора Курской области, и Евгений Первышов, который в ноябре добровольно сложил свои полномочия – его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, – подчеркнули специалисты.Среди выбывших – и Дмитрий Хубезов. В октябре он стал министром здравоохранения и замглавы Алтая. Важнейшим событием эксперты назвали и принятие бюджета на 2025 год. На этот раз его утверждении было более публичным, хотя, конечно, как и в предыдущие годы, значительная часть статей проходила под грифом секретности.Полезность депутатов основана на четырёх индексах – народного голосования (то есть возможности того или много народного избранника мобилизовать сторонников), активности в Госдуме (это законотворческая активность), медийности (количество упоминаний в СМИ и инфополе) и экспертном индексе работы в регионе (оценка работы парламентария на конкретной территории экспертами).Всего в рейтинг вошли 440 госдумовцев – за исключением спикера Вячеслава Володина. Дело в том, что он как третье лицо в государстве имеет неоспоримые преимущества по сравнению со всем депутатским корпусом. Исключили из перечня и лидеров думских фракций. Все остальные – независимо от занимаемых должностей – находятся на равных условиях.Интересы Бурятии в Госдуме представляют двое единороссов – одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов и списочник Николай Будуев, а также коммунист Вячеслав Мархаев. Самым полезным из них неожиданно оказался Дамдинцурунов – он поднялся с 273-го места на 222-ое. Будуев стал 271-ым (в предыдущем июльском рейтинге был 276-ым). Мархаев же оказался 348-ым, рванув вверх с 413-ой строчки.