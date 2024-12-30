Трамваи и автобусы в Улан-Удэ на одну ночь станут бесплатными



По городу будут курсировать трамваи № 1, 2, 4, 7 и 8 (по одному вагону) и 14 ПАЗиков – № 1 (115 квартал), № 2 (Бурвод Мясокомбинат), № 3 (посёлок Восточный), № 10 (микрорайон Аэропорт), № 16 «Квартал» (посёлок Забайкальский), № 17 (станция «Дивизионная» и Комушка), № 37 (Верхняя Берёзовка), № 95 (Энергетик), № 135 (Звёздный с заездом в Сосновый Бор).



Трамваи 30 и 31 декабря будут ходить по субботнему, с 1 по 8 января – по воскресному графику.



Большинство муниципальных автобусов в последние два дня этого года тоже курсируют по расписанию субботы. Исключение – № 33А (будний день). А вот 1 по 8 января большинство работают по графику воскресенья. Но есть исключения. Это № 134 и 135 (по субботнему расписанию) и № 33А (по будничному).



Движение общественного транспорта можно отследить через приложение «Умный транспорт», 2ГИС или на сайте its03.ru.



По маршрутам № 1, 2, 3, 10 и 17 запустят по два автобуса, по остальным – один. Все они тоже завершат работу в час ночи.