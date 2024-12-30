Улан-удэнцам в честь Нового года будут показывать лазерное шоу

На главной площади Улан-Удэ в честь Нового года трижды в день показывают лазерное шоу (). Полюбоваться им жители и гости столицы Бурятии могут с наступлением темноты.Красочное световое представление устраивают с интервалом в один час – в 19:00, 20:00 и 21:00 по местному времени. Всех желающих зовут в центр города насладиться новогодней атмосферой. «Шоу будет транслироваться ежедневно во все праздничные дни», – рассказали в администрации Улан-Удэ.