Улан-удэнцам в честь Нового года будут показывать лазерное шоу

Горожане смогут любоваться им все праздники
На главной площади Улан-Удэ в честь Нового года трижды в день показывают лазерное шоу (возрастное ограничение – 0+
). Полюбоваться им жители и гости столицы Бурятии могут с наступлением темноты.
Красочное световое представление устраивают с интервалом в один час – в 19:00, 20:00 и 21:00 по местному времени. Всех желающих зовут в центр города насладиться новогодней атмосферой. «Шоу будет транслироваться ежедневно во все праздничные дни», – рассказали в администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение – 0+
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