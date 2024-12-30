30 декабря

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В Улан-Удэ увековечили Сталина

В Улан-Удэ увековечили Сталина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре города появилась посвящённая ему памятная доска

21 декабря бурятские коммунисты отметили 145-ую годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. В честь этой даты около здания БРО КПРФ в центре Улан-Удэ установили памятную доску с его портретом и информацией о том, что с 1937-го по 1961-ый год улица Коммунистическая носила имя этого «выдающегося революционера, партийного, государственного и военного деятеля».

Кстати, весной 2023-го представители КПРФ из Бурятии предлагали создать общественное движение в честь большевистского вождя. Один из членов партии – Леонтий Красовский – тогда сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что «в обществе растёт запрос на Сталина».

- Он ушёл из жизни 70 лет назад и 70 лет память о нём пытаются исказить, осквернить, облить грязью. Ветер времени безжалостно развеивает этот мусор с могилы генералиссимуса Победы и строителя социалистической державы, – подчеркнул Красовский.
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