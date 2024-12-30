В Улан-Удэ увековечили Сталина

В центре города появилась посвящённая ему памятная доска
21 декабря бурятские коммунисты отметили 145-ую годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. В честь этой даты около здания БРО КПРФ в центре Улан-Удэ установили памятную доску с его портретом и информацией о том, что с 1937-го по 1961-ый год улица Коммунистическая носила имя этого «выдающегося революционера, партийного, государственного и военного деятеля».
Кстати, весной 2023-го представители КПРФ из Бурятии предлагали
создать общественное движение в честь большевистского вождя. Один из членов партии – Леонтий Красовский – тогда сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что «в обществе растёт запрос на Сталина».
- Он ушёл из жизни 70 лет назад и 70 лет память о нём пытаются исказить, осквернить, облить грязью. Ветер времени безжалостно развеивает этот мусор с могилы генералиссимуса Победы и строителя социалистической державы, – подчеркнул Красовский.
Горожане рассказали, что хотят успеть до праздника
В центре города появилась посвящённая ему памятная доска
К концу года цены на них взлетели до 6 с половиной миллионов рублей
Между испорченными замками и объявлениями от профессиональных взломщиков нашли странную связь
Они «болтаются» в середине и хвосте итогового рейтинга парламентариев
Горожанам напомнили, как будет работать общественный транспорт в Новый год
Горожане смогут любоваться им все праздники
В республике взлетели цены на топливо, лекарства и сотовую связь
Пока он будет работать как обычно
Спортсмены привезли оттуда целых 13 наград
Расторжение брака с нового года начнёт серьёзно бить по карману
За год «квадрат» в улан-удэнских новостройках подорожал сильнее всего в стране
А ещё специалисты призвали отказаться от газировки и тортов
Они обеспечат безопасность жителей и гостей республики
Специалисты рассказали, на что сильнее всего в ноябре разогнались цены в республике