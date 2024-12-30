В Улан-Удэ увековечили Сталина

- Он ушёл из жизни 70 лет назад и 70 лет память о нём пытаются исказить, осквернить, облить грязью. Ветер времени безжалостно развеивает этот мусор с могилы генералиссимуса Победы и строителя социалистической державы, – подчеркнул Красовский.

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