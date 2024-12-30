Ноябрь в Бурятии оказался необычайно тёплым



В последние пять дней воздушные массы из Атлантики принесли в Бурятию аномальное тепло – среднесуточная температура превысила норму на 7-12 градусов, а среднемесячная привычную – на 1-3°. В Улан-Удэ и прибрежном Кабанском районе даже шёл дождь.



Ночами в республике фиксировали от -12 до -17, по Прибайкалью и на юге – от -2 до -7, на севере и юго-западе – от -22 до -27. В северных районах кое-где отмечалось от -32 до -37 градусов.



Аномально тёплая ночь была 29 ноября. Тогда в центральной части РБ и по южному Прибайкалью воздух прогрелся до +5.



В дневное время столбик термометра колебался от -2 до -7, в холодные дни и на севере – от -9 до -14℃, местами – от -17 -22. На юге наблюдалась оттепель – до +1,+6, в юго-западных районах потеплело до +9.



На большей части территории Бурятии в ноябре выпало около и больше месячной нормы осадков (86-268%). Очень обильными они были в Новоселенгинске, Мухоршибири и Тарбагатае, скудными – на севере и юго-западе республики.



К концу месяца почти во всех районах установился снежный покров. Однако снег на тот момент так и не выпал в закаменском селе Цакир, тункинском посёлке Монды и в Орлике в Окинском районе.



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким выдался ноябрь в республике в уходящем 2024 году. Он оказался необычайно тёплым. Большую часть месяца преобладала неустойчивая погода со снегом. Причина тому – смещение циклонов с фронтальными разделами.