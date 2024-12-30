СМИ предрекли отток майнеров из Бурятии в Красноярский край

Запрет на майнинг в пиковые периоды энергопотребления, который скоро начнёт действовать в том числе в Бурятии и соседних Забайкалье и Приангарье, вероятно, заставит майнеров искать новые «энергетические гавани». Об этом сообщает «Московский комсомолец в Красноярске»
- Ограничения на криптовалютный майнинг, которые вводят в 2025 году в 13 регионах России, могут спровоцировать миграцию «цифровых старателей» из Иркутской области и Бурятии в Красноярский край, – отмечает издание.
Специалисты предполагают, что только иркутским «фермерам» потребуется до 700 МВт мощности и это создаст дополнительную нагрузку на энергосистему региона, где износ сетей уже достиг критических 82%.
Энергетики бьют тревогу, сигнализируя о работе системы на пределе. Для модернизации энергообъектов необходимо колоссальное финансирование – 32 миллиарда рублей. Его источники пока неясны, подчёркивает «МК».
О том, что в Бурятии и в соседних субъектах собираются запретить майнинг, федеральные СМИ узнали ещё в ноябре. Изначально говорилось, что табу будет действовать с 1 декабря 2024-го по 15 марта 2025-го – то есть всю зиму и половину первого весеннего месяца, а после – ежегодно (вплоть до 2031-го) во время пиковых нагрузок.
Однако ввести его в итоге решили с 1 января и до середины марта 2025-го, а в последующие годы запрет будет действовать четыре месяца – с 15 ноября по 15 марта.
Российский вице-премьер Александр Новак в разговоре с РБК заявлял: само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности. Мол, это положительно влияет на равномерность загрузки генерации и в целом приводит к удельному снижению затрат. Плохо, по мнению Новака, когда майнинг съедает все свободные мощности и не позволяет подключать новых потребителей к электросетям.
Бурятия сегодня уже оказалась на пороге энергодефицита. Власти объясняют его массовым и зачастую – бездумным переходом на электроотопление в попытках сэкономить на постоянно дорожающем топливе – угле и дровах. Однако сети, построенные в основном ещё в советское время, не выдерживают возрастающих нагрузок. В итоге это приводит к авариям и постоянным перебоям со светом. Некоторые жители республики вынуждены сидеть без него по несколько часов, а то и сутками.
Вопрос, уже ставший для многих наболевшим, подняли в октябре на встрече пресс-клуба в центре «Мой бизнес». Участие в ней принял и заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Высокопоставленный чиновник подтвердил, что свою лепту здесь вносят добытчики «крипты».
По словам зампреда, Бурятии всегда требовались увеличение мощностей тепло- и электрогенерации. Раньше в Приангарье электроэнергию вырабатывали даже с избытком, так что её хватало и нашей республике. Но потом ситуация изменилась. В декабре 2022-го в регионе побывала комиссия от Минэнерго РФ.
- Они всё внимательно изучили и увидели, что переток электроэнергии сейчас происходит уже не со стороны Иркутской области, а из Бурятии в Иркутскую область, – подчеркнул Луковников. – Потребление там очень большое. Естественно, это майнеры. У нас тоже есть несколько предприятий, занимающихся майнингом, но они ограничены.
В министерстве энергетики России, кстати, усиленно думали, как регулировать добычу криптовалюты на законодательном уровне. В ведомстве даже запросили позицию властей РБ.
- Естественно, мы её выразили – если майнинг из-за большого потребления начнёт влиять на жизнедеятельность региона, он должен быть ограничен, а в некоторых случаях – и просто отключен, – поведал Евгений Луковников. – Минэнерго как раз разрабатывает нормативный акт, регулирующий работу этих организаций. На территории республики мы практически исключили майнинг и это, в первую очередь, позиция главы Алексея Цыденова. Очень внимательно к этому относимся. Боремся за то, чтобы у нас появились источники резервирования электроэнергии.
Сейчас биткоин в регионе официально «куют» две фермы, но какие именно, в правительстве озвучивать не стали.