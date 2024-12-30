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Жителям Бурятии придётся заверять все договоры дарения через нотариуса

Жителям Бурятии придётся заверять все договоры дарения через нотариуса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Росреестре объяснили, для чего это нужно

С 2025 года абсолютно все договоры дарения недвижимого имущества, заключённые между гражданами, придётся в обязательном порядке удостоверять у нотариуса. Нововведение вступит в силу с 13 января.

Согласно поправкам в статью 574 Гражданского кодекса РФ, оно коснётся договоров дарения любой недвижимости. При этом наличие или отсутствие родства между сторонами сделки не играет роли. Обращаться к нотариусу будут вынуждены и близкие, и дальние родственники, и супруги.

- По замыслу авторов инициативы, закон направлен, прежде всего, на пресечение мошеннических схем с недвижимостью. Дарственные в простой письменной форме – один из самых распространённых инструментов по незаконному отъёму жилья, особенно у пожилых, – пояснили в управлении Росреестра по Бурятии.

Нотариус должен разъяснить сторонам суть и последствия подписания каждого документа, возможные последствия дарения, уточнить их волю и исключить риски оформления сделки под давлением или в неадекватном состоянии.

- Важно и то, что каждый нотариус несёт полную имущественную ответственность за удостоверенную им сделку. Несоблюдение обязательной нотариальной формы договора дарения влечёт его ничтожность, – добавили в ведомстве.
договор дарения Нотариусы Росреестр

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