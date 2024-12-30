Все реки в Бурятии сковало льдом

А кое-где они уже промёрзли до дна
Реки в столице Бурятии покрылись льдом. По данным Бурятского гидрометцентра, во второй декаде декабря Селенга поднялась на 7 сантиметров – до 7-ми (от нулевой отметки гидропоста), а уровень Уды за это время никак не изменился и сейчас составляет 109 см.
У Байкала он, по последним данным, опустился до 456,55 метра по тихоокеанской системе высот. Ледостав установился на всех реках республики, а отдельные их участки промёрзли до самого дна.
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