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Жителям Бурятии напомнили, куда идти за единым удостоверением для многодетных

Жителям Бурятии напомнили, куда идти за единым удостоверением для многодетных
Общество,  Фото:gosuslugi.ru
Его можно оформить в МФЦ и на Госуслугах

В Минсоцзащиты РБ напомнили, где и как получить единое удостоверение многодетной семьи. Для этого нужно прийти в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр (МФЦ).

Кроме того, возможность оформить документ в электронном виде есть на портале Госуслуг. Со всеми интересующими вопросами жителям республики предлагают обращаться в ведомство по телефону 8 (3012) 46-24-34.

Наряду с обычными бумажными в Бурятии действуют и цифровые удостоверения для семей с тремя и более ребятишками. Их внедрение в регионе, как и по всей стране, началось в октябре. Ранее в министерстве соцзащиты отметили, что этот формат удобнее, к тому же таким электронным документом вправе пользоваться одновременно и взрослые, и несовершеннолетние.

Он представляет собой QR-код, который достаточно сохранить в смартфоне или распечатать на бумаге. Электронное удостоверение подтверждает право на льготы для многодетных. К примеру, оно пригодится при покупке билета в музей или на выставку в любом городе России. Отображается QR-код в личных кабинетах членов семьи на портале Госуслуг – в разделе «Семья и дети».

В Бурятии код можно предъявить при посещении трёх государственных музеев – Этнографического на Верхней Берёзовке, Национального и Кяхтинского краеведческого имени академика В. А. Обручева, а также 13 муниципальных в районах и городах республики.

Ещё на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили изменения в статью № 1 республиканского закона «О статусе многодетных семей в Бурятии». В январе таковой по указу президента РФ закрепили на федеральном уровне за теми, кто воспитывает нескольких детей. Теперь он присваивается навсегда. Региональный закон вскоре привели в соответствие с федеральным. В марте его подписал глава РБ Алексей Цыденов.

- Если раньше старший ребёнок достигал 18 лет (или 23-х для студентов-очников – прим.), считалось, что эта семья уже не многодетная. Сейчас статус бессрочный, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, выступавшая на той сессии докладчиком по вопросу. – Норма унифицирована на всей территории России.

Многодетными отныне считаются ячейки общества с тремя и более детьми, включая усыновлённых и удочерённых. Им с сентября начали выдавать удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России – правда, не всем сразу.

С наступлением осени жители разных районов РБ начали интересоваться, нужно ли менять или продлевать документы. В Минсоцзащиты Бурятии отметили: старые пока остаются действительными. Однако семьям, где есть студенты до 23 лет, обучающиеся очно в техникуме или вузе, лучше поторопиться.
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