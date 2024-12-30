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Бурятию в начале 2025 года ждёт суперкороткая рабочая неделя

Бурятию в начале 2025 года ждёт суперкороткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Трудиться жителям республики предстоит всего два дня

Предыдущая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, была непривычно длинной. Она началась 23-го и закончилась 28-го декабря.

Положенный по закону выходной с 28-го числа перенесли на понедельник, 30-ое. Саму субботу при этом не стали делать сокращённой.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся по 8 января включительно, то есть 11 дней. После трудиться предстоит всего два – 9-ое и 10-ое.

Ещё в октябре правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2025-ом россиянам придётся работать 247 дней, а отдыхать они будут 118 (это с учётом привычных суббот и воскресений). Жители Бурятии, скорее всего, больше благодаря Сагаалгану.

Белый месяц в следующем году наступит в субботу, 1 марта. Если выходной в честь него сдвинут на понедельник, республику ждёт трёхдневный уик-энд (с 1-го по 3-е).
отдых Новый год работа

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