Бурятию в начале 2025 года ждёт суперкороткая рабочая неделя

Предыдущая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, была непривычно длинной. Она началась 23-го и закончилась 28-го декабря.Положенный по закону выходной с 28-го числа перенесли на понедельник, 30-ое. Саму субботу при этом не стали делать сокращённой.Новогодние каникулы в этот раз продлятся по 8 января включительно, то есть 11 дней. После трудиться предстоит всего два – 9-ое и 10-ое.Ещё в октябре правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2025-ом россиянам придётся работать 247 дней, а отдыхать они будут 118 (это с учётом привычных суббот и воскресений). Жители Бурятии, скорее всего, больше благодаря Сагаалгану.Белый месяц в следующем году наступит в субботу, 1 марта. Если выходной в честь него сдвинут на понедельник, республику ждёт трёхдневный уик-энд (с 1-го по 3-е).