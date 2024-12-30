30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии множатся пункты передержки для собак

В Бурятии множатся пункты передержки для собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они появятся ещё в двух районах

В Баунтовском районе на днях анонсировали открытие пункта временного содержания для собак. Он заработает в 2025 году, пишет «Баунт-инфо.24/7». Животных планируют отлавливать и помещать в этот ПВС.

Тех, у кого есть хозяева, вернут им или передадут новым владельцам – если, конечно, найдутся желающие забрать чужих питомцев себе. Остальных, не представляющих опасности, после карантина и стерилизации выпустят на волю.

Четвероногих, у которых обнаружат опасную болезнь, а также проявляющих немотивированную агрессию либо напавших на человека, ждёт эвтаназия. 

ПВС построят и в Бичуре. Под него уже подыскали участок площадью в 1,4 гектара. В генеральный план села внесли необходимые изменения. В ближайшее время появится предприниматель, который займётся поимкой бездомных псов на территории всего района.

В группе «Бичура-инфо.24/7» местных жителей «во избежание неприятных инцидентов» призвали держать своих домашних любимцев на надёжной привязи и выгуливать их только на поводке.

Минувшей осенью против такого ПВС взбунтовались мухоршибирцы. Люди высказывали опасения, что после создания пункта передержки в райцентре собачий вой и лай будут доставлять всем неудобства и попросили перенести его за пределы населённого пункта.

Однако сельчан заверили, что в ПВС будет совсем мало животных. «Концентрации большого количества собак там не предусмотрено», – заявили тогда в райадминистрации. 
собаки отлов бездомных животных эвтаназия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ноябрь в Бурятии оказался необычайно тёплым
Ноябрь в Бурятии оказался необычайно тёплым
Общество, 30.12.2024
В конце осени в республике даже пошёл дождь
СМИ предрекли отток майнеров из Бурятии в Красноярский край
СМИ предрекли отток майнеров из Бурятии в Красноярский край
Общество, 30.12.2024
Специалисты считают, что они будут искать там «энергетическую гавань»
Бурятию в начале 2025 года ждёт суперкороткая рабочая неделя
Бурятию в начале 2025 года ждёт суперкороткая рабочая неделя
Общество, 30.12.2024
Трудиться жителям республики предстоит всего два дня
Все реки в Бурятии сковало льдом
Все реки в Бурятии сковало льдом
Общество, 30.12.2024
А кое-где они уже промёрзли до дна
В Бурятии множатся пункты передержки для собак
В Бурятии множатся пункты передержки для собак
Общество, 30.12.2024
Они появятся ещё в двух районах
В Бурятии новорождённую назвали в честь камня
В Бурятии новорождённую назвали в честь камня
Общество, 30.12.2024
Малышка стала четвёртым ребёнком в семье
Большинство улан-удэнцев не интересуют астропрогнозы на Новый год
Большинство улан-удэнцев не интересуют астропрогнозы на Новый год
Общество, 30.12.2024
Работающие горожане в них практически не верят
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 30.12.2024
Кое-где будет ветрено
В Улан-Удэ автомобилистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка
В Улан-Удэ автомобилистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Общество, 29.12.2024
К поздравлениям присоединился начальник Госавтоинспекции Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^