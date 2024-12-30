В Бурятии множатся пункты передержки для собак

В Баунтовском районе на днях анонсировали открытие пункта временного содержания для собак. Он заработает в 2025 году, пишет «Баунт-инфо.24/7». Животных планируют отлавливать и помещать в этот ПВС.Тех, у кого есть хозяева, вернут им или передадут новым владельцам – если, конечно, найдутся желающие забрать чужих питомцев себе. Остальных, не представляющих опасности, после карантина и стерилизации выпустят на волю.Четвероногих, у которых обнаружат опасную болезнь, а также проявляющих немотивированную агрессию либо напавших на человека, ждёт эвтаназия.ПВС построят и в Бичуре. Под него уже подыскали участок площадью в 1,4 гектара. В генеральный план села внесли необходимые изменения. В ближайшее время появится предприниматель, который займётся поимкой бездомных псов на территории всего района.В группе «Бичура-инфо.24/7» местных жителей «во избежание неприятных инцидентов» призвали держать своих домашних любимцев на надёжной привязи и выгуливать их только на поводке.Минувшей осенью против такого ПВС взбунтовались мухоршибирцы. Люди высказывали опасения, что после создания пункта передержки в райцентре собачий вой и лай будут доставлять всем неудобства и попросили перенести его за пределы населённого пункта.Однако сельчан заверили, что в ПВС будет совсем мало животных. «Концентрации большого количества собак там не предусмотрено», – заявили тогда в райадминистрации.