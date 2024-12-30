В Бурятии новорождённую назвали в честь камня





Недавно в Кижингинском районе зарегистрировали рождение сотого ребёнка с начала года. «Юбилейным» малышом оказалась девочка, которая появилась на свет в декабре.



В семье есть ещё трое детей. Родители назвали дочку Номина, что в переводе с бурятского означает «изумруд».



В прошлую пятницу, 27 декабря, сотрудница Кижингинского районного сектора ЗАГС вручила отцу и матери первый официальный документ девочки – свидетельство о рождении с юбилейным номером записи акта. Многодетной семье пожелали мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.