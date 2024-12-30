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В Бурятии новорождённую назвали в честь камня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Малышка стала четвёртым ребёнком в семье

Недавно в Кижингинском районе зарегистрировали рождение сотого ребёнка с начала года. «Юбилейным» малышом оказалась девочка, которая появилась на свет в декабре.

В семье есть ещё трое детей. Родители назвали дочку Номина, что в переводе с бурятского означает «изумруд».

В прошлую пятницу, 27 декабря, сотрудница Кижингинского районного сектора ЗАГС вручила отцу и матери первый официальный документ девочки – свидетельство о рождении с юбилейным номером записи акта. Многодетной семье пожелали мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.
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