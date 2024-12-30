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Школьников в Бурятии распустили на двухнедельные зимние каникулы

Школьников в Бурятии распустили на двухнедельные зимние каникулы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В этот раз они будут длиннее обычного

В понедельник, 30 декабря, в Бурятии начались каникулы. Их в этот раз сделали длиннее, чем обычно – за парты дети вернутся только через две недели, 13 января.

Первоклашки за зиму и вовсе отдохнут дважды. Дополнительный перерыв в учёбе – с 17 по 24 февраля – нужен, чтобы дозировать нагрузку на них, пояснили ранее в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Это предусмотрено СанПиН.

Новогодние праздники продолжатся по 8 января включительно, то есть 11 дней. После трудиться жителям республики, как и остальным россиянам, предстоит всего два – 9-ое и 10-ое.

Ранее родителей школьников из Прибайкальского района возмутило, что отдых у них закончится 9 января, в то время как у большинства – только 13-го. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» даже поинтересовались, в чём провинились ученики.

В районном управлении образования пояснили: каждая школа утверждает учебный график в начале учебного года, продолжительность которого составляет 34 недели.

- Количество недель в каждой четверти тоже строго определено. В графиках районных СОШ учтены все требования федеральных образовательных программ, – подчеркнули в РУО.

В Прибайкальском районе зимние каникулы наступили 28 декабря – то есть на два дня раньше, чем в остальных муниципальных образованиях и в Улан-Удэ.

- Мы уходим на каникулы раньше и выходим на учёбу – тоже, – добавили в управлении.
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