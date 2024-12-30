Большинство улан-удэнцев не интересуют астропрогнозы на Новый год

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство (79%) экономически активных жителей Улан-Удэ не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на наступающий 2025 год. А вот каждый пятый (21%) уже ознакомился с предсказаниями для своего знака Зодиака. При этом 9% скорее верят в них, а 12% – скорее нет.Мужчины подобными вещами интересуются активнее женщин, но и скептиков среди представителей сильного пола больше.Улан-удэнцы до 35 лет изучают астропрогнозы чаще тех, кто старше, но в основном ради развлечения. Молодёжь доверяет им меньше, чем горожане от 45 лет. Равнодушнее всех к астрологии оказались наши земляки с высоким доходом – от 100 тысяч рублей в месяц (89%).