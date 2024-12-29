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В Улан-Удэ автомобилистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка

В Улан-Удэ автомобилистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
К поздравлениям присоединился начальник Госавтоинспекции Бурятии

В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в Бурятии начальник региональной Госавтоинспекции поздравил автомобилистов с наступающим праздником. Поздравления прозвучали не только от руководства ГИБДД, но и от новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки.


- Водители, ставшие участниками акции, были приятно удивлены, что инспекторы дорожно-патрульной службы останавливают их не для проверки документов, а для вручения подарков. Новогодние подарки и поздравления от полковника полиции Леонида Минаева стали приятной неожиданностью для автомобилистов, подняли всем настроение и заставили улыбнуться горожан, спешащих по делам в предновогодней суете, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Участники акции признались, что было приятно получить поздравления и сладкие подарки от главного государственного инспектора безопасности дорожного движения.
ГИБДД Новый год водители

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