В Улан-Удэ автомобилистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка





В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в Бурятии начальник региональной Госавтоинспекции поздравил автомобилистов с наступающим праздником. Поздравления прозвучали не только от руководства ГИБДД, но и от новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки.- Водители, ставшие участниками акции, были приятно удивлены, что инспекторы дорожно-патрульной службы останавливают их не для проверки документов, а для вручения подарков. Новогодние подарки и поздравления от полковника полиции Леонида Минаева стали приятной неожиданностью для автомобилистов, подняли всем настроение и заставили улыбнуться горожан, спешащих по делам в предновогодней суете, - сообщает УГИБДД по Бурятии.Участники акции признались, что было приятно получить поздравления и сладкие подарки от главного государственного инспектора безопасности дорожного движения.