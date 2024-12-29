Улан-удэнка отсудила компенсацию за упавшее на авто ограждение

Улан-удэнка обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда.В апреле на автомобиль жительницы Улан-Удэ, припаркованный на территории отеля, упало заборное ограждение из газобетона. Иномарка получила механические повреждения, а владелица - материальный ущерб.Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет 829 434,66 руб. В мае автомобилистка обратилась к ответчику с претензией для досудебного урегулирования требования о возмещении суммы материального ущерба, однако требования оставлены без удовлетворения, после чего горожанка обратился в суд за возмещением материального и морального вреда.В ходе рассмотрения дела указанные доводы нашли подтверждение при рассмотрении дела.- Судом установлено, что согласно сведениям центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь происшествия на территории Бурятии максимальные порывы ветра составляли 25 м/с, что не свидетельствует о наличии признаков чрезвычайности и, соответственно обстоятельств непреодолимой силы. Суд пришёл к выводу о наличии правовых оснований, удовлетворил заявленные исковые требования частично, - сообщает Железнодорожный районный суд.Решение обжаловано, не вступило в законную силу.