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Жители Улан-Удэ рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года

Жители Улан-Удэ рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многих обременяет покупка подарков

В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление еды. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, что больше всего сердит в подготовке к празднованию Нового года. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Каждый второй испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. По 11% жителей Улан-Удэ рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 7% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 6% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно всё, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 3%. Украшают ёлку, не испытывая удовольствия, — 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнёров и прочее.

Для 35% горожан нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: «Это самый любимый праздник!»

Мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

Опрос проводился с18 по 25 декабря.
Новый год статистика

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