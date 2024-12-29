В Бурятии действуют две ледовые переправы

В регионе действуют две ледовые переправы. Одна из них - Усть-Чикойская на реке Чикой в Селенгинском районе, вторая - Усть-Муйская на реке Муя в Муйском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии 29 декабря.МЧС России напоминает правила движения на льду:- перед выездом отключи блокировку дверей;- отстегни ремни безопасности;- не останавливайся во время движения.