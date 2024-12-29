В Бурятии действуют две ледовые переправы

Они находятся в Селенгинском и Муйском районах
В регионе действуют две ледовые переправы. Одна из них - Усть-Чикойская на реке Чикой в Селенгинском районе, вторая - Усть-Муйская на реке Муя в Муйском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии 29 декабря.
МЧС России напоминает правила движения на льду:
- перед выездом отключи блокировку дверей;
- отстегни ремни безопасности;
- не останавливайся во время движения.
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