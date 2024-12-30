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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кое-где будет ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине он будет умеренный. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха днём составит –13, -18, местами -19, -24, по Прибайкалью от -3 до -10 градусов.

В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков и от 14 до 16 градусов мороза. Ветер поменяет своё направление с восточного на западный, его скорость составит 4-9 м/с.

прогноз погоды

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