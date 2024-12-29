Житель Бурятии отметил 95-летие

Житель Джидинского района Бурятии Николай Павлович Бутаков отметил 95-летие.В районной администрации отметили, что жизнь земляка – пример преданности, мудрости и человеческого долга. Николай Павлович родился в непростое время, и его жизнь проходила сквозь войны, перемены, но всегда шла рука об руку с любовью к людям и своей земле. Он не только был активным участником местной жизни, но и многим стал образцом для подражания.- Его неиссякаемая энергия и желание помогать окружающим вдохновляют каждое поколение. Поздравляем! – обратились в администрации МО «Джидинский район».