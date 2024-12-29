Житель Бурятии отметил 95-летие

Долгожителя поздравили администрация, районный совет депутатов и отдел социальной защиты
Житель Джидинского района Бурятии Николай Павлович Бутаков отметил 95-летие.
В районной администрации отметили, что жизнь земляка – пример преданности, мудрости и человеческого долга. Николай Павлович родился в непростое время, и его жизнь проходила сквозь войны, перемены, но всегда шла рука об руку с любовью к людям и своей земле. Он не только был активным участником местной жизни, но и многим стал образцом для подражания.
- Его неиссякаемая энергия и желание помогать окружающим вдохновляют каждое поколение. Поздравляем! – обратились в администрации МО «Джидинский район».
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Долгожителя поздравили администрация, районный совет депутатов и отдел социальной защиты
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