В Улан-Удэ приземлился первый за 10 лет московский рейс «Аэрофлота»

У жителей Бурятии появилась возможность летать из улан-удэнского аэропорта «Байкал» в московский Шереметьево и обратно. Сегодня в столице республики приземлился первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» спустя 10 лет. Перелёты выполняются на Boeing 737-800.
- Мы очень рады тому, что сегодня мы встречаем первый рейс «Аэрофлота» - национального перевозчика Российской Федерации. «Аэрофлот» — это компания, которая делает самый основной акцент своего обслуживания на качестве и высоких стандартах. Уже сейчас вы можете заметить то, что каждый этап обслуживания пассажира контролируется представителями авиакомпании. «Аэрофлот» чётко соблюдает соглашение о наземном обслуживании, стандарт качества обслуживания, поэтому сегодня для нас очень ответственная и серьёзная работа – мы встречаем рейс «Аэрофлота» и надеемся, что нашим пассажирам и авиакомпании всё понравится в аэропорту «Байкал», - рассказал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Первых пассажиров московского рейса «Аэрофлота» встречали нарядными воздушными шарами и вручали им подарки.
До 31 декабря полёты перевозчик будет выполнять трижды в неделю, с 3-го по 13-ое января – ежедневно, с 14 января по 1 февраля – четыре раза в неделю и со 2 февраля по 29 марта – вновь каждый день.
В «Боинге» 20 мест в бизнес-классе и 138 – в экономе. На борту пассажиры смогут наслаждаться бесплатной беспроводной системой развлечений, а летящие бизнесом – мультимедийной системой с мониторами.
«Аэрофлот» летал в столицу Бурятии из столицы России с 2012 по 2014 годы, но из-за проблем со старой взлётно-посадочной полосой прекратил полёты.
Как сообщал «Байкал-Daily», новая «взлётка» в аэропорту «Байкал» открылась в декабре 2018 года.
В 2020 году выполнение заявленных «Аэрофлотом» рейсов в Улан-Удэ сорвалось из-за пандемии коронавируса.