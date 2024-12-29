Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ

Будут играть в кубке

Узбекская команда «Навбахор-2» вновь примет участие в международном Кубке города Улан-Удэ по футзалу, который пройдет в столице Бурятии с 4 по 8 января 2025 года.

Состав клуба усилят звёзды сборной Узбекистана, которые играли на домашнем чемпионате мира по футзалу. ЧМ-2024 по футзалу прошёл с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Сборная Узбекистана сыграла вничью с Нидерландами и уступила Парагваю и Коста-Рике, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

«Навбахор-2» – это команда, которая базируется в Улан-Удэ и принимает участие в чемпионате Бурятии. В Кубке города Улан-Удэ «Навбахор-2» играет в третий раз. В 2023 году команда заняла третье место, обыграв в драматичном матче «Битривер» из Братска. Игрок этой команды Дилшод Рахматов получил «Серебряный мяч».

В Кубке-2025 примут участие 24 команды из Китая, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Нового Уренгоя, Красноярска, Хабаровска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.

Призовой фонд составит 1 млн рублей. Кроме Кубка и медалей лучшим игрокам будут вручены бурятские «Золотой мяч» и «Золотая бутса». С 2008 года Кубок выигрывали команды из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Москвы и Новокузнецка.

Как сообщал «Байкал-Daily», уже прошла жеребьёвка турнира.





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