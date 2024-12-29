В Улан-Удэ незаконно торговали новогодними сосенками

На улице Терешковой

Специалисты управления административного контроля (УАК) выявили в столице Бурятии незаконную торговлю ёлками, сообщает комитет городского хозяйства (КГХ).

«В управление поступило обращение по факту торговли соснами на остановке по ул. Терешковой, - сказано в сообщении. - В ходе выезда специалисты УАК выявили два объекта торговли соснами, один из которых - без разрешающих документов на торговлю в указанном месте».

В отношении гражданина, осуществлявшего незаконную торговлю соснами вне установленных мест, составили административный протокол по ст. 58 ч. 1 закона республики Бурятия «Об административных правонарушениях».

Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа на физических лиц от одной до пяти тысяч рублей.

В КГХ напомнили, что новогоднюю ёлку можно купить в городском лесничестве по адресу: мкрн Верхняя Березовка, ул. Ипподром, 3. Телефон: 46-76-83.

Также продажа сосен идёт у сквера «Радуга». Стоимость сосен высотой до 1,9 метра - 500 рублей.