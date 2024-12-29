29 декабря

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ незаконно торговали новогодними сосенками

В Улан-Удэ незаконно торговали новогодними сосенками
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

На улице Терешковой

Специалисты управления административного контроля (УАК) выявили в столице Бурятии незаконную торговлю ёлками, сообщает комитет городского хозяйства (КГХ).

«В управление поступило обращение по факту торговли соснами на остановке по ул. Терешковой, - сказано в сообщении. - В ходе выезда специалисты УАК выявили два объекта торговли соснами, один из которых - без разрешающих документов на торговлю в указанном месте».

В отношении гражданина, осуществлявшего незаконную торговлю соснами вне установленных мест, составили административный протокол по ст. 58 ч. 1 закона республики Бурятия «Об административных правонарушениях».

Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа на физических лиц от одной до пяти тысяч рублей.

В КГХ напомнили, что новогоднюю ёлку можно купить в городском лесничестве по адресу: мкрн Верхняя Березовка, ул. Ипподром, 3. Телефон: 46-76-83.

Также продажа сосен идёт у сквера «Радуга». Стоимость сосен высотой до 1,9 метра - 500 рублей. 
Новый год сосны ёлки праздник Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии через суд отремонтируют мосты
На севере Бурятии через суд отремонтируют мосты
Общество, 29.12.2024
Мосты долгое время не приводили в соответствие с требования 
В исправительных учреждениях Улан-Удэ прошли Дни открытых дверей
В исправительных учреждениях Улан-Удэ прошли Дни открытых дверей
Общество, 29.12.2024
Родные узнали, в каких условиях содержатся их близкие 
В Бурятии ветер усилится до 16 м/с
В Бурятии ветер усилится до 16 м/с
Общество, 29.12.2024
Днём около 20 градусов мороза
В Бурятии разыграют кубок по ледовым гонкам
В Бурятии разыграют кубок по ледовым гонкам
Общество, 28.12.2024
Его проведут в окрестностях Улан-Удэ
Иркутская ёлка примет участие во всероссийском конкурсе
Иркутская ёлка примет участие во всероссийском конкурсе
Общество, 28.12.2024
Победителем регионального этапа стала ёлка на острове Конный
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по русским шашкам
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по русским шашкам
Общество, 28.12.2024
Оно состоится в конце следующей неделе
В Чите отметили ледовых «Буратино» и «Козлёнка Бабану»
В Чите отметили ледовых «Буратино» и «Козлёнка Бабану»
Общество, 28.12.2024
В столице края завершился конкурс ледовых скульптур
Семейский ансамбль из Бурятии получил звание «народный»
Семейский ансамбль из Бурятии получил звание «народный»
Общество, 28.12.2024
Этот год для коллектива выдался урожайным на фестивальные награды
Забайкальцы выбрали лучшую ёлку края
Забайкальцы выбрали лучшую ёлку края
Общество, 28.12.2024
Больше 20 тысяч голосов получил победитель народного голосования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^