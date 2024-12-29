На севере Бурятии через суд отремонтируют мосты

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии на автомобильной дороге регионального значения Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо имеются аварийные мостовые сооружения. Однако длительное мосты через реку Ковокта и через реку Дяпкар не приводили в порядок.Прокуратура в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ направила иск об обязании ГБУ РБ «Дорожно-строительная служба Республики Бурятия» провести ремонт данных искусственных сооружений.Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решения в законную силу не вступили, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.