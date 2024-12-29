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В исправительных учреждениях Улан-Удэ прошли Дни открытых дверей

В исправительных учреждениях Улан-Удэ прошли Дни открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Родные узнали, в каких условиях содержатся их близкие

В улан-удэнском СИЗО №1 состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.

Близкие осуждённых смогли ознакомиться с условиями отбывания наказания и узнать больше о жизни в учреждении. После этого родственники имели возможность пообщаться со своими близкими и провести с ними время.

Завершая встречу, сотрудники воспитательного отдела поблагодарили родных за участие в жизни осуждённых и за моральную поддержку, которую они оказывают своим близким в период отбывания наказания.

Также День отрытых дверей прошёл в колонии-поселения №3. Сотрудники учреждения провели экскурсию по территории колонии, где показали гостям условия проживания осуждённых и рассказали о повседневной жизни в учреждении.

Заместитель начальника учреждения Евгений Чукланов показал видеоролики, посвящённых жизни осуждённых в исправительном учреждении.

После просмотра видео осуждённые, занимающиеся в кружке художественной самодеятельности, выступили для гостей с концертом. Затем они провели время с родственниками, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



УФСИН осужденные колония день открытых дверей

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