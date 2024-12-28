Дворнику в Улан-Удэ посвятили стихотворение

Дворнику в Улан-Удэ вручили премию и посвятили стихотворение. Мужчина убирается во дворах домов по улице Ринчино. Об этом сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Хорошая премия (не скажем сколько, а то тоже захочется), конфеты и шампанское подарили дворнику Владимиру Мухановичу. Владимир Муханович следит за чистотой придомовой территории четырёх домов на улице Ринчино. Судя по кадрам, которые нам прислали, Владимира очень любят и благодарят за ежедневный труд, - говорится в сообщении.
Ещё одно подтверждение большой благодарности – стихотворение про Владимира Мухановича от жильцов:
«Владимир Муханович!
Каждый месяц, ежедневно
Не представить нам без вас
Чистые вокруг дорожки,
Что вы чистите для нас.
Снега, льда, опавших листьев,
Ну, и ветра иль жары -
Не боитесь вы нисколько,
Людям вы помочь должны.
И сегодня поздравленья
В этот день предновогодний
Принимайте с чистым сердцем -
Ваши подвиги видны.
Не щадя своё здоровье,
Двор вы чистите всегда,
Труд мы ваш, поверьте, ценим
И в жару, и в холода!».
Как сообщал «Байкал-Daily», в преддверии Нового года жители дома по улице Краснофлотская, 24, в Улан-Удэ поблагодарили дворника Сергея Антонова. Своими силами они собрали и вручили ему небольшую премию.