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Дворнику в Улан-Удэ посвятили стихотворение

Дворнику в Улан-Удэ посвятили стихотворение
Общество,  Фото:"Весь Улан-Удэ"
Также мужчине вручили премию

Дворнику в Улан-Удэ вручили премию и посвятили стихотворение. Мужчина убирается во дворах домов по улице Ринчино. Об этом сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Хорошая премия (не скажем сколько, а то тоже захочется), конфеты и шампанское подарили дворнику Владимиру Мухановичу. Владимир Муханович следит за чистотой придомовой территории четырёх домов на улице Ринчино. Судя по кадрам, которые нам прислали, Владимира очень любят и благодарят за ежедневный труд, - говорится в сообщении.

Ещё одно подтверждение большой благодарности – стихотворение про Владимира Мухановича от жильцов:

«Владимир Муханович!
Каждый месяц, ежедневно
Не представить нам без вас
Чистые вокруг дорожки,
Что вы чистите для нас.
Снега, льда, опавших листьев,
Ну, и ветра иль жары -
Не боитесь вы нисколько,
Людям вы помочь должны.
И сегодня поздравленья
В этот день предновогодний
Принимайте с чистым сердцем -
Ваши подвиги видны.
Не щадя своё здоровье,
Двор вы чистите всегда,
Труд мы ваш, поверьте, ценим
И в жару, и в холода!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в преддверии Нового года жители дома по улице Краснофлотская, 24, в Улан-Удэ поблагодарили дворника Сергея Антонова. Своими силами они собрали и вручили ему небольшую премию.
Новый год

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