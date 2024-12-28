На главную ёлку Забайкалья можно будет попасть после тщательного досмотра

Только в ночь на 1 января

В новогоднюю ночь вход граждан на площадь Ленина в центре Читы, где установлена главная ёлка Забайкальского края, будет производиться через рамки металлодетектора. Будет организован досмотр личных вещей, сообщает пресс-служба мэрии города.

«На праздник категорически запрещено будет проносить пиротехнику и напитки в стеклянной таре», - отметили там.

Кроме этого, в случае необходимости, с 23:00 31 декабря до 00:30 1 января может быть ограничено движение транспорта, кроме общественного, на следующих участках:

- ул. Ленинградская, Бутина и Журавлева (от ул. Чкалова до ул. Журавлёва);

- ул. Чайковского (от ул. Ленинградская до ул. Журавлёва);

- ул. Лермонтова (от ул. Ленинградская до ул. Журавлёва);

- ул. Костюшко-Григоровича (от ул .Ленинградская до ул. Журавлёва);

- ул. Ленина (от ул. Полины Осипенко до ул. Журавлёва).