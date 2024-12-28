Жителям Бурятии рассказали о погоде на Новый год

Синоптики предупреждают жителей Бурятии о том, что в ближайшие дни – 29-31 декабря и 1 января – в республике сохранится неустойчивая, местами со снегом погода. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/с, прогнозируется позёмка. На дорогах города и республики накаты.29 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -22, -27, местами -12, -17, по северу -29, -34 градуса, днём -13, -18, местами -4, -9, по северо-востоку -18, -23 градусов.В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -23 -25, днём от -13 до -15 градусов.30 декабря в Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой снег. Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 24, -26, днём -15, -17 градусов.30-31 декабря в регионе облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северной половине до умеренного. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 12-17 м/с, позёмка. Температура ночью от -19 до -24, местами 29-34 градусов мороза, по Прибайкалью при снеге -9, -14 градусов. Днём -11, -16, местами -5, -10, по крайнему северу 19-24 градуса мороза.1 января 2025 года в республике облачно с прояснением, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-17 м/с, позёмка. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при снеге -9, -14, днём -11, -16, местами -5, -10, по крайнему северу -19, -24 градуса.