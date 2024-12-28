Иркутская ёлка примет участие во всероссийском конкурсе

Ёлка на острове Конный в Иркутске представит область на всероссийском конкурсе «Ёлки России». В региональном этапе конкурса участвовали четыре лесные красавицы: ёлки, установленные в городах Иркутске и Ангарске, селе Бельск Черемховского района, рабочем посёлке Тыреть Заларинского района.- Каждое дерево по-своему уникально и прекрасно, поэтому выбор был очень нелёгким. Но у конкурса есть определённые критерии, и выбор пал на ту ёлку, которая полностью им соответствовала, – заявил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко.Ёлка – победительница регионального этапа высотой 14 метров. Игрушки для неё создали мастера «Дома ремёсел» музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова, а также юные творцы Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма. Дерево украшено в тематике озера Байкал и проекта «Счастье чистой воды».Конкурс «Ёлки России» проходит с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Ёлки-победители региональных этапов будут представлена на открытое онлайн-голосование. Оно пройдёт с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта в социальной сети, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.