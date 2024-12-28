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В Улан-Удэ открыли главную городскую ёлку и ледовый городок

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

27 декабря на площади Советов Улан-Удэ состоялось торжественное открытие городской ёлки и ледового городка.

Для зрителей подготовили представление творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры города. На сценической площадке также работали аниматоры.

- Сегодня на площади Советов открыли главную елку, а вместе с ней ледовый городок! Уважаемые земляки, не сидите дома, приезжайте в центр города, отдыхайте всей семьей. Желаю всем ярких впечатлений, положительных эмоций и заряда на предстоящий год! – обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

По традиции главную городскую ёлку зажгли Дед Мороз и Снегурочка.

Всего в новогоднем городке установлено 28 ледяных композиций со светодиодной подсветкой. Для обеспечения безопасности на горках будут работать два оператора.

Ледовый городок обошёлся в этом году в 10 миллионов рублей. В этом году его тема – сказки Пушкина. Так что, помимо привычных скульптур, на территории появились ледовые скульптуры Александра Сергеевича и герои его любимых с детства сказок.

Также обустроены горки «Град» и «Терем», чаша «Куча мала», большая катушка, огромный световой шар. Ёлку украшает конструкция «Звёздное небо».

С городской ёлкой в этом году случился неприятный инцидент. Верхняя часть металлического каркаса, на который уже нанизали живые сосны, внезапно рухнула. Пришлось экстренно закупать новую ёлку, на этот раз искусственную. Её привезли из Москвы, обошлась она в 3,7 млн рублей. Эти средства срочно изыскали из доходов комбината по благоустройству от коммерческой деятельности.

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