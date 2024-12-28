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В Бурятии разыграют кубок по ледовым гонкам

В Бурятии разыграют кубок по ледовым гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его проведут в окрестностях Улан-Удэ

В Бурятии в январе стартует кубок республики по ледовым гонкам. Соревнования состоятся в Иволгинском районе, на карьере около посёлка Сужа.

Проведение первого этапа запланировано на 4 и 5 января (резервная дата: 11-12 января). 18 января состоится второй этап, 1 февраля – третий, 15 февраля – четвёртый и 8 марта – пятый, заключительный этап. Заезды проведут на временной ледовой трассе, замкнутой и сложной конфигурации, состоящей из двух пересекающихся колец. Покрытие трассы – снежно-ледовое.

Кубок проводится в следующих классах автомобилей:
- Класс «1» – Передний привод. Гражданские нешипованные шины;
- Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины;
- Класс «3» - Задний привод. Гражданские нешипованные шины;
- Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины;
- Класс «5» – Полный привод. Гражданские нешипованные шины;
- Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины;
- Класс «7» – Автомобили, с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.

Один и тот же автомобиль может участвовать в классах шипованной и нешипованной резины при наличии комплектов шипованных и нешипованных шин. Для участия автомобиль должен пройти технический контроль.

Каждый этап соревнования будет состоять как минимум из квалификационных и финальных заездов. Призёров наградят дипломами, медалями, кубками и специальными призами от спонсоров.

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Бурятия автоспорт ледовые гонки кубок Бурятии

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