В Бурятии администрацию района обязали организовать занятия физкультурой для инвалидов

Прокуратура выявила нарушение законодательства о физической культуре и спорте в деятельности администрации Закаменского района.- Установлено, что вопреки целям реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» не были организованы занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Причина – отсутствие специалистов профильной подготовки по адаптивной физической культуре.Прокуратура внесла представление в орган местного самоуправления. После этого была выделена ставка инструктора по адаптивной физической культуре в республиканской спортивно-адаптивной школе сурдлимпийского и паралимпийского резерва.Теперь систематические занятия с инвалидами проводятся в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» в Закаменске.