В Бурятии ветер усилится до 16 м/с

Днём около 20 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура днём -13, -18, местами -4, -9, по северо-востоку -18, -23 градусов.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, днём от 12 до 14 градусов мороза.
Днём около 20 градусов мороза
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