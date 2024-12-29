В Бурятии ветер усилится до 16 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура днём -13, -18, местами -4, -9, по северо-востоку -18, -23 градусов.В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, днём от 12 до 14 градусов мороза.