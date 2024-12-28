28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии водитель пожаловался в прокуратуру на невыплату матпомощи

В Бурятии водитель пожаловался в прокуратуру на невыплату матпомощи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После проверки ему выдали средства индивидуальной защиты

По представлению прокурора Тарбагатайского района восстановлены трудовые права водителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Установлено, что мужчина, пожаловавшийся в прокуратуру, был принят МКУ «Управление образования МО «Тарбагатайский район» на должность водителя. Вопреки положению об оплате труда работников хозяйственно-транспортной группы технического персонала и коллективного договора, ему к отпуску не была выплачена материальная помощь. Также выявлено, что мужчине не были выданы средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами.

В связи с этим прокурор района внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. В настоящее время работнику выплачена материальная помощь, а также предоставлены плащ для защиты от воды, костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатки и обувь.
прокуратура трудовое законодательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли главную городскую ёлку и ледовый городок
В Улан-Удэ открыли главную городскую ёлку и ледовый городок
Общество, 28.12.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Росгвардейский Дед Мороз пришёл к детям в Бурятии
Росгвардейский Дед Мороз пришёл к детям в Бурятии
Общество, 28.12.2024
Детей поздравили с наступающим Новым годом
В Бурятии водитель пожаловался в прокуратуру на невыплату матпомощи
В Бурятии водитель пожаловался в прокуратуру на невыплату матпомощи
Общество, 28.12.2024
После проверки ему выдали средства индивидуальной защиты
Бурятские шаманы помолятся за детей и беременных
Бурятские шаманы помолятся за детей и беременных
Общество, 28.12.2024
Они устроят для этого специальный обряд

В Иркутске 31 декабря продлят работу общественного транспорта
В Иркутске 31 декабря продлят работу общественного транспорта
Общество, 28.12.2024
На некоторых маршрутах он будет курсировать до полуночи
На юге Бурятии выбрали креативные ёлки
На юге Бурятии выбрали креативные ёлки
Общество, 28.12.2024
Предновогодний конкурс состоялся в райцентре республики
В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 28.12.2024
В отдельных районах ветер усилится до 13 м/с
В заповеднике Забайкалья на Новый год отметился колонок
В заповеднике Забайкалья на Новый год отметился колонок
Общество, 27.12.2024
Также на кадры фотоловушки попала норка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^