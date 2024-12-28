В Бурятии водитель пожаловался в прокуратуру на невыплату матпомощи

По представлению прокурора Тарбагатайского района восстановлены трудовые права водителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Установлено, что мужчина, пожаловавшийся в прокуратуру, был принят МКУ «Управление образования МО «Тарбагатайский район» на должность водителя. Вопреки положению об оплате труда работников хозяйственно-транспортной группы технического персонала и коллективного договора, ему к отпуску не была выплачена материальная помощь. Также выявлено, что мужчине не были выданы средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами.В связи с этим прокурор района внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. В настоящее время работнику выплачена материальная помощь, а также предоставлены плащ для защиты от воды, костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатки и обувь.