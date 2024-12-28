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Росгвардейский Дед Мороз пришёл к детям в Бурятии

Росгвардейский Дед Мороз пришёл к детям в Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Детей поздравили с наступающим Новым годом

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили подшефных детей с Новым годом.

Росгвардейский Дед Мороз пришёл в гости к семьям с паллиативными детьми и поздравил их с наступающим Новым годом.

- Третий год под шефством вневедомственной охраны около десяти семей, где растут дети с проблемами по здоровью. Мы поздравляем наших подопечных с праздниками, оказываем помощь, - рассказала начальник отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Юлия Темникова.


Росгвардейский Дед Мороз с особой теплотой и ответственностью отнёсся к своей миссии. Для каждого ребёнка у новогоднего волшебника нашлись важные и нужные слова, для родителей – слова поддержки и ободрения.

Подарочные наборы с комплектами постельного белья, сладкими подарками и уходовыми средствами были сформированы с участием кондитерской фабрики и местной общественной организации «Национально-культурный центр кыргызов», сообщили в пресс-службе ведомства. 
Росгвардия дети Новый год

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