В Улан-Удэ заметили Бабу Ягу с избушкой

В преддверии Нового года сотрудники детского сада «Теремок» в Улан-Удэ решили поднять настроение горожанам. Двое из них нарядились в костюмы Бабы Яги и Избушки на курьих ножках и вышли на улицы.Сказочных персонажей заметили на остановке «Саяны» в Октябрьском районе. Они перебежали дорогу на глазах у изумлённых прохожих.Кадрами с Бабой Ягой и её избушкой поделились в официальном telegram-канале городской администрации.