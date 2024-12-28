В Улан-Удэ заметили Бабу Ягу с избушкой

Они вышли на улицы города
В преддверии Нового года сотрудники детского сада «Теремок» в Улан-Удэ решили поднять настроение горожанам. Двое из них нарядились в костюмы Бабы Яги и Избушки на курьих ножках и вышли на улицы.
Сказочных персонажей заметили на остановке «Саяны» в Октябрьском районе. Они перебежали дорогу на глазах у изумлённых прохожих.
Кадрами с Бабой Ягой и её избушкой поделились в официальном telegram-канале городской администрации.
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