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Семейский ансамбль из Бурятии получил звание «народный»

Семейский ансамбль из Бурятии получил звание «народный»
Общество,  Фото:министерство культуры РБ
Этот год для коллектива выдался урожайным на фестивальные награды

В Бурятии Новокижингинский семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» (руководитель – Артём Кузьмин) получил звание «народный». Приказом министерства культуры республики от 24 декабря коллективу Вознесеновского СДК – филиала районного дома культуры «Одон» Кижингинского района присвоено звание «народный».

Как напомнили республиканском центре народного творчества, в этом году ансамбль несколько раз был отмечен в фольклорных фестивалях всероссийского и международного уровня. Так, в III международном конкурсе-премии искусств «Воплощение мастерства» в номинации «Фольклорное пение» стал лауреатом I степени. Во всероссийском этнокультурном фестиваля «Мы разные. Мы вместе!» в номинации «Фольклорные коллективы» получил дипломом лауреата II степени. Во всероссийском конкурсе фольклорных коллективов «Традиция» (г. Челябинск) получил диплом лауреата II степени, диплом за вклад в сохранение семейских традиций народной музыкальной культуры Забайкалья. В X фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2024» в номинации «Народный вокал. Взрослые» стал лауреатом II степени.

Кроме этого, в прошлом месяце в Новокижингинском СДК семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» выступил с концертной программой, в которую вошли протяжные и плясовые песни с. Шонуй Забайкальского края, с. Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии.

Бурятия звание ансамбль

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