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В парке райцентра Бурятии установят макеты достопримечательностей

В парке райцентра Бурятии установят макеты достопримечательностей
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Благоустройство начнут в 2025 году

В Джидинском районе Бурятии рассказали о грядущем благоустройстве парка Дзержинского в селе Петропавловка. Парк отразит уникальность района и станет не только визуальным центром, но и местом притяжения для жителей и гостей села.

- Здесь будут установлены макеты известных достопримечательностей района, такие как памятники природы и архитектуры, что позволит каждому посетителю узнать больше о культурном наследии и природном богатстве Джидинского района, а скамейки и качели добавят комфорт и уют, создавая атмосферу для отдыха и общения, - сообщили в районной администрации.

Проект «Джидинская долина» станет основой не только для эстетического оформления, но и для образовательных программ, нацеленных на воспитание патриотизма у молодого поколения. Следующий этап благоустройства, который начнётся в 2025 году, будет направлен на создание новых визуальных и функциональных зон.
Бурятия Джидинский район благоустройство парки отдыха

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