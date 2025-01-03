2024 год в фотографиях

Два дэгэл-флешмоба прошли в Улан-Удэ — зимний и летний
Первый турнир по каратэ «Черный пояс»
Старт строительства нового здания Национального музея Бурятии
Дугжууба в дацане на Верхней Берёзовке
Сагаалган в ФСК
Запуск «коней ветра удачи»
«Лыжня России»
Фестиваль эвенкийской этномоды
Выставка пластилиновых скульптур Элбэга Зандраева
Масленица в Этнографическом
«Байкальская рыбалка – 2024»
Старт строительства нового здания Национального музея Бурятии
Дугжууба в дацане на Верхней Берёзовке
Сагаалган в ФСК
Запуск «коней ветра удачи»
«Лыжня России»
Фестиваль эвенкийской этномоды
Выставка пластилиновых скульптур Элбэга Зандраева
Масленица в Этнографическом
«Байкальская рыбалка – 2024»
Ремонт откосов Элеватора, начало
Дуйнхор хурал в Эгитуйском дацане
Международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан»
Вербное воскресенье в Свято-Никольском храме
Молебен у субургана Хамбо Ламы Дармаева
Ритуал «Барг Хан тахилгаан»
Молебен у лика Богини Янжимы
Выставка, посвящённая 185-летию фотографии
Пасхальный крестный ход в Улан-Удэ
«Ночь музеев»
Чемпионат Бурятии по конным скачкам
Открытые районные скачки в Янгажинском дацане
Чемпионат России по гиревому спорту
Улан-Удэ празднует День города
Персональная выставка Зорикто Доржиева «Ваджра-панк»
«Мисс Улан-Удэ»
Юбилейный Сурхарбаан
«Ночь ёхора»
Майдари хурал в Иволгинском дацане
Фестиваль «Голос кочевников»
Открытие Цогчен дугана в Бултумурском дацане
Летняя спартакиада пенсионеров в Бичуре
Международный всебурятский фестиваль «Алтаргана»
Йога-марафон на площади Советов в Улан-Удэ
Фестиваль восточных единоборств
Фестиваль «Балет на Байкале»
Открытие нового Цогчен дугана в Иволгинском дацане
Фестиваль этноспорта «Бархан Уула»
Закладка Ступы множества дверей в Баргузинском районе
Фотопутешествие по осенней Баргузинской долине
Международный арт пленэр «Баргуджин Токум»
Ритуал Жинсриг с участием Одсэр Ринпоче ХV
Выставка «АртСтарт» в центре современного искусства «Залуу»
Выставка Юрия Извекова «Люди и Город»
Всемирный день балета
«Евгений Онегин» с артистами из Хабаровска
«Краса Бурятии»
Модный показ «Улаан»
Дуйнхор хурал в Эгитуйском дацане
Международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан»
Вербное воскресенье в Свято-Никольском храме
Молебен у субургана Хамбо Ламы Дармаева
Ритуал «Барг Хан тахилгаан»
Молебен у лика Богини Янжимы
Выставка, посвящённая 185-летию фотографии
Пасхальный крестный ход в Улан-Удэ
«Ночь музеев»
Чемпионат Бурятии по конным скачкам
Открытые районные скачки в Янгажинском дацане
Чемпионат России по гиревому спорту
Улан-Удэ празднует День города
Персональная выставка Зорикто Доржиева «Ваджра-панк»
«Мисс Улан-Удэ»
Юбилейный Сурхарбаан
«Ночь ёхора»
Майдари хурал в Иволгинском дацане
Фестиваль «Голос кочевников»
Открытие Цогчен дугана в Бултумурском дацане
Летняя спартакиада пенсионеров в Бичуре
Международный всебурятский фестиваль «Алтаргана»
Йога-марафон на площади Советов в Улан-Удэ
Фестиваль восточных единоборств
Фестиваль «Балет на Байкале»
Открытие нового Цогчен дугана в Иволгинском дацане
Фестиваль этноспорта «Бархан Уула»
Закладка Ступы множества дверей в Баргузинском районе
Фотопутешествие по осенней Баргузинской долине
Международный арт пленэр «Баргуджин Токум»
Ритуал Жинсриг с участием Одсэр Ринпоче ХV
Выставка «АртСтарт» в центре современного искусства «Залуу»
Выставка Юрия Извекова «Люди и Город»
Всемирный день балета
«Евгений Онегин» с артистами из Хабаровска
«Краса Бурятии»
Модный показ «Улаан»