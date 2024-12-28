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В Улан-Удэ в 2024 году проложили 2,7 км новых трубопроводов

В Улан-Удэ в 2024 году проложили 2,7 км новых трубопроводов
Общество,  Фото:комитет по строительсту мэрии Улан-Удэ

Цель - 15 километров 

Благодаря реконструкции инженерных сетей в историческом центре столицы Бурятии в этом году обновили 1,7 км водопроводных и канализационных труб по улицам Свободы, Свердлова, Фрунзе, Смолина, Банзарова, Каландаришвили, Набережной. Также заменено более одного километра труб на тепломагистрали № 2 по улицам Трактовой, Фридриха Энгельса, Балтахинова и на проспекте Победы. Работы на сетях продолжаются, сообщает комитет по строительству мэрии.

- Обновление сетей позволит предотвратить серьёзные аварии и повысить качество услуг водо- и теплоснабжения для горожан, - объяснил Олег Тимофеев, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик». - Также новые коммунальные мощности помогут обеспечить потребности строящихся в центре объектов – зданий Национального музея, театра «Байкал», международного межвузовского кампуса, школы на 760 мест, будущих новостроек и других объектов. Поэтому приносим горожанам извинения за временные неудобства и просим набраться терпения

Масштабные работы по реконструкции сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения в центре, износ которых достигает более 90%, стартовали в 2024 году в рамках выполнения мастер-плана развития города.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, ветхие трубы меняют участками, а центральные улицы перекрываются поэтапно.

- Мы проводим работы по замене сетей небольшими «захватками». Сделаем один участок, сразу открываем движение и начинаем другой. В 90 процентов случаев только ограничиваем движение по полосам без полного перекрытия дорог, - сообщил Анатолий Коногин, директор управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре города.

Работы на сетях будут проводиться непрерывно, несмотря на морозы, вплоть до конца 2025 года. В общей сложности строители обновят около 15 километров сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения. Также в следующем году будут заменены ветхие сети электроснабжения.
ЖКХ мастер-план реконструкция Улан-Удэ энерго

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