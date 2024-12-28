В Чите отметили ледовых «Буратино» и «Козлёнка Бабану»

27 декабря в столице Забайкалья подвели итоги конкурса ледовых скульптур. Они украсили площадь Читы, окружив светодиодный фонтан сказочным хороводом в ледовом городке.Дипломом лауреата конкурса в номинации «Сложное техническое исполнение» и денежной премией в размере 45000 рублей награждён Алексей Литвинцев за скульптуру «Приключения Буратино». Диплом лауреата конкурса в номинации «Лучшее отражение региональной тематики» и аналогичная денежная премия вручены бессменной участнице конкурса Бутит Садномовой за скульптуру «Тэхэ Баванын Туухэ» («Козлёнок Бабана»). Такой же суммой и дипломами лауреатов конкурса в номинации «Лучшее воплощение авторской идеи» награждены Аркадий Климахин за скульптуру «Иван Царевич и Царевна лягушка» и Шираб Найданов за «Повелителя морского королевства».Дипломом лауреата конкурса в номинации «Яркий художественный образ» и денежной премией в размере 35000 рублей награждён Александр Чупров за скульптуру «Баба Яга». Такие же суммы и дипломы лауреатов в своих номинациях получили Александр Ануфриев и Екатерина Комысова (скульптура «Змей Горыныч»», Андрей Слепов («Лиса и Волк»), Эрдэм Найданов («По щучьему велению»).Дипломами «За содержательность работы» и премиями в 25000 рублей награждены:- Евгений Чипизубов за скульптуру «Сказочная змея»;- Станислав Мосин за скульптуру «Кот Баюн»;- Валентина Ставпецкая за скульптуру «Хитрая лиса и колобок»;- Кирилл Вершинин за скульптуру «Кот и лиса».- Благодарим всех причастных к созданию праздничной атмосферы. И очень просим земляков беречь хрупкую красоту, не разрушать то, что призвано дарить нам радость, - отметили в администрации Читы.