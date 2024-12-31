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Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2024

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Песок, ёлки, дефиле

- Песка не жалко! Кучи песка. Глав-ёлка: «ой, всё»! Дворовые катушки вымерли от мега-правил. Останки снеговиков повсюду. Никто не пишет на трамвайных окнах. Что там писали-то? «Терпите, люди, скоро...» (и следы босые между строк). Ёлку на площадь всё-таки нашли. Культурное событие декабря — модный показ «Улаан» (возрастное ограничение 12+). Фэшн в приоритете, и это радует, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.

Смотрите ежемесячные прогулки по Улан-Удэ в нашем специальном проекте.

хронограф Улан-Удэ

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