Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2024

Песок, ёлки, дефиле
- Песка не жалко! Кучи песка. Глав-ёлка: «ой, всё»! Дворовые катушки вымерли от мега-правил. Останки снеговиков повсюду. Никто не пишет на трамвайных окнах. Что там писали-то? «Терпите, люди, скоро...» (и следы босые между строк). Ёлку на площадь всё-таки нашли. Культурное событие декабря — модный показ «Улаан» (возрастное ограничение 12+).
Фэшн в приоритете, и это радует, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.
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Песок, ёлки, дефиле
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