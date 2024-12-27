Трамваи в Улан-Удэ встали в предновогодних пробках



В последние дни трамваи в столице Бурятии отстают от графика – особенно в час пик. Причина тому – предновогодние пробки.



В пятницу, 27 декабря, улан-удэнцев предупредили, что вагоны идут с опозданием на 20-25 минут.



- Предновогодние дни – у всех работа, покупки, подготовка. К сожалению, из-за трафика и снега движение затруднено, – отметили на предприятии.



Там добавили, что в субботу, 28 декабря – последний в этом году рабочий день. «И всё устаканится», – заверили в МУП.