Трамваи в Улан-Удэ встали в предновогодних пробках

Горожан заверили, что скоро всё «устаканится»
В последние дни трамваи в столице Бурятии отстают от графика – особенно в час пик. Причина тому – предновогодние пробки.
В пятницу, 27 декабря, улан-удэнцев предупредили, что вагоны идут с опозданием на 20-25 минут.
- Предновогодние дни – у всех работа, покупки, подготовка. К сожалению, из-за трафика и снега движение затруднено, – отметили на предприятии.
Там добавили, что в субботу, 28 декабря – последний в этом году рабочий день. «И всё устаканится», – заверили в МУП.
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Горожан заверили, что скоро всё «устаканится»
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