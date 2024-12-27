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Мост через Селенгу в Улан-Удэ назвали смертельно опасным

Мост через Селенгу в Улан-Удэ назвали смертельно опасным
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гуляющим по нему горожанам грозят административное наказание 

В администрации Улан-Удэ напомнили, что старый мост через Селенгу смертельно опасен. Он, как заявили в комбинате по благоустройству, старше многих ныне живущих горожан.
 
Переправу построили ещё в 60-х годах. Бетон, из которого сделаны пешеходные дорожки, крошится – они могут сломаться в любой момент. Основание перильного ограждения сгнило и местами висит на соседних опорах.
 
Ходить и гулять по сооружению категорически запрещено. Те, кто это делает, сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье. Кстати, нарушителям грозит административное наказание за нарушение границ охраняемого сооружения, доступ к которому запрещён.

Старый мост через Селенгу – его ещё называют в народе «зелёным» – в своё время был излюбленным местом для прогулок среди улан-удэнцев. Его перекрыли ещё несколько лет назад, установив там ограждения и запрещающие знаки. И хотя горожан призывали соблюдать технику безопасности и не пользоваться переправой, некоторые продолжают ходить по ней и по сей день. Несколько недель назад стало известно, что там серьёзно покалечился подросток. 
мост безопасность

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