Мост через Селенгу в Улан-Удэ назвали смертельно опасным

В администрации Улан-Удэ напомнили, что старый мост через Селенгу смертельно опасен. Он, как заявили в комбинате по благоустройству, старше многих ныне живущих горожан.
Переправу построили ещё в 60-х годах. Бетон, из которого сделаны пешеходные дорожки, крошится – они могут сломаться в любой момент. Основание перильного ограждения сгнило и местами висит на соседних опорах.
Ходить и гулять по сооружению категорически запрещено. Те, кто это делает, сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье. Кстати, нарушителям грозит административное наказание за нарушение границ охраняемого сооружения, доступ к которому запрещён.
Старый мост через Селенгу – его ещё называют в народе «зелёным» – в своё время был излюбленным местом для прогулок среди улан-удэнцев. Его перекрыли ещё несколько лет назад, установив там ограждения и запрещающие знаки. И хотя горожан призывали соблюдать технику безопасности и не пользоваться переправой, некоторые продолжают ходить по ней и по сей день. Несколько недель назад стало известно, что там серьёзно покалечился подросток.