Мост через Селенгу в Улан-Удэ назвали смертельно опасным



В администрации Улан-Удэ напомнили, что старый мост через Селенгу смертельно опасен. Он, как заявили в комбинате по благоустройству, старше многих ныне живущих горожан.



Переправу построили ещё в 60-х годах. Бетон, из которого сделаны пешеходные дорожки, крошится – они могут сломаться в любой момент. Основание перильного ограждения сгнило и местами висит на соседних опорах.



Ходить и гулять по сооружению категорически запрещено. Те, кто это делает, сами несут ответственность за свою жизнь и здоровье. Кстати, нарушителям грозит административное наказание за нарушение границ охраняемого сооружения, доступ к которому запрещён.