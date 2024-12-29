В Улан-Удэ будущие медики заплевали трамвайную остановку



Недавно в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, больше похожий на крик души. Жильцы домов на улице Лимонова рассказали, что им не дают никакого покоя учащиеся медфака БГУ.



- Студенты – а может, и преподаватели – заплевали и захаркали всю территорию от остановки трамвая № 4 до трансформаторной станции, – говорится в публикации. – Это невозможно. Администрация, местные управляшки и жители проводят субботники вдоль трамвайных путей. Какое-то время чисто, но с началом учебного процесса в БГУ опять появляются мусор, сопли и бычки. Летом весь тротуар к остановке в плевках. Сейчас, зимой, всё – в замёрзших соплях.



Будущих врачей попросить курить и делать все остальные свои дела в другом месте, не подходя к остановке и трансформатору.



Кстати, в июне 2023 года уже бывший депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева, которая сейчас живёт и работает в Запорожской области, предлагала ввести в Бурятии штрафы за плевки на асфальте – по примеру Ярославля. Там за неконтролируемые выделения в общественных местах придётся выложить полторы тысячи рублей, а за повторное нарушение – уже 3000. В Улан-Удэ и в самом деле очень много любителей плюнуть или высморкаться на тротуар – за это столицу РБ многие даже называют «городом непуганых верблюдов».



