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В Улан-Удэ будущие медики заплевали трамвайную остановку

В Улан-Удэ будущие медики заплевали трамвайную остановку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На них вовсю жалуются жильцы ближайших домов

Недавно в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, больше похожий на крик души. Жильцы домов на улице Лимонова рассказали, что им не дают никакого покоя учащиеся медфака БГУ.
 
- Студенты – а может, и преподаватели – заплевали и захаркали всю территорию от остановки трамвая № 4 до трансформаторной станции, – говорится в публикации. – Это невозможно. Администрация, местные управляшки и жители проводят субботники вдоль трамвайных путей. Какое-то время чисто, но с началом учебного процесса в БГУ опять появляются мусор, сопли и бычки. Летом весь тротуар к остановке в плевках. Сейчас, зимой, всё – в замёрзших соплях.

Будущих врачей попросить курить и делать все остальные свои дела в другом месте, не подходя к остановке и трансформатору.
 
Кстати, в июне 2023 года уже бывший депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева, которая сейчас живёт и работает в Запорожской области, предлагала ввести в Бурятии штрафы за плевки на асфальте – по примеру Ярославля. Там за неконтролируемые выделения в общественных местах придётся выложить полторы тысячи рублей, а за повторное нарушение – уже 3000. В Улан-Удэ и в самом деле очень много любителей плюнуть или высморкаться на тротуар – за это столицу РБ многие даже называют «городом непуганых верблюдов».

студенты соцсети жалобы

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